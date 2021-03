GIANI, I contagi si stanno stabilizzando. Il dato Rt...

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, lo ribadisce: i contagi da Coronavirus in Toscana si stanno stabilizzando. "Lo confermo - dichiara a margine di una conferenza stampa - perché anche oggi sono 1.246 i nuovi casi e quindi la tendenza della curva è ancora in aumento, ma con un raffreddamento. Alla fine della settimana arriveremo sostanzialmente a un totale di 8.600, 9 mila contagi". Per quanto riguarda l'Rt, aggiunge: "Abbiamo già delle proiezioni che ci portano a vedere che si trova attorno a 1,08 quindi con un sostanziale decremento rispetto all'ultima settimana. La sostanza delle cose ci porta a una stabilizzazione dei contagi". Qualche apprensione in più, invece, riguarda l'andamento dei ricoveri nelle aree Covid degli ospedali: "Quello mi preoccupa un po' di più- ammette il governatore- perché se anche i contagi incominciano a stabilizzarsi e' evidente che il trend dei ricoveri" si muove in ritardo. Tuttavia, precisa: "Stamani vedo una situazione diversa, visto che dopo un'interrotta serie di più di 40 ricoveri al giorno, oggi sono 26".