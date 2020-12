GIANI, Da domenica la Toscana sarà zona gialla

Notizia importante quella comunicata pochi istanti fa dal Governatore della Toscana Eugenio Giani sui suoi profili social: secondo quanto riportato da Giani, da domenica la Toscana tornerà ad essere finalmente zona gialla. Una notizia tanto attesa quanto meritata, visti i numeri migliori registrati nella Regione in queste settimane. Ecco il pensiero di Giani: "La Toscana sarà zona gialla da domenica 20 dicembre. Per arrivare fino a qui abbiamo sacrificato molto: lavoro, affetti e abitudini. Ma siamo oggi una delle regioni con il più basso tasso di nuovi positivi. Per non vanificare gli sforzi, manteniamo la #ToscanasiCura evitando gli assembramenti e indossando la mascherina. Forza, Toscana!"