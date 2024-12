GIANI, Arrivato a Careggi: il commento sui social

Fonte: dall'inviato Niccolò Santi

Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani è a Careggi per provare a capire cosa sta accadendo a Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina caduto in campo durante Fiorentina-Inter e portato d'urgenza all'ospedale. Questo l'aggiornamento che ha pubblicato sui propri account social: "Sono in costante contatto con i sanitari che stanno assistendo Edoardo Bove. Al 17’ di Fiorentina-Inter, Edoardo ha accusato un malore ed è stato prontamente soccorso. In questo momento, la priorità è la sua salute. La partita è stata doverosamente rinviata. Attendiamo aggiornamenti dai medici e speriamo in buone notizie. Forza, Edoardo!".