GIAMPAOLO, Viola? Forse non avevamo recuperato

In vista della sfida che il Milan dovrà affrontare contro il Genoa, il tecnico Marco Giampaolo è tornato così in conferenza stampa sulla sconfitta contro la Fiorentina: "Le sconfitte intaccano il morale dei calciatori. Chi pensa che se ne fregano si sbaglia. Abbiamo analizzato i nostri errori, ci siamo confrontati. Abbiamo messo in atto tutte quelle strategie per superare il momento difficile. Quello che ci siamo detti resta tra noi. Non è semplice spiegare la sconfitta con i viola dopo quella con il Torino, erano passati solo due giorni. Eravamo obbligati a vincere, forse non avevamo recuperato bene. Ci possono essere diverse motivazioni. Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me è importante l'equilibrio".