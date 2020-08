GIAMPAOLO, Cerco giocatori che già conosco. Belotti..

Marco Giampaolo, nel corso della sua conferenza di presentazione come nuovo allenatore del Torino, ha parlato di mercato: "Capisco le difficoltà, ci sono ruoli che potrebbero avere delle priorità: se riuscissimo ad arrivare a calciatori che conosco, riesco a rubare un po' di tempo. Se non ci riusciamo, il lavoro sarà più lungo. Ma io mi batterò per la prima strada, l'approccio con il club è sempre stato positivo e sono fiducioso. Siamo stati chiari, io con loro e loro con me, c'è il desiderio di creare qualcosa per permettermi nelle condizioni migliori di lavorare. Si adoperano tutti i giorni per risolvere le cose e per arrivare agli obiettivi. Belotti? E' disponibile e generoso, vedendolo da avversario, al di là delle sue qualità realizzative. Ma l'attaccante deve fare l'attaccante, cinque metri più in qua o più in là cambia poco".