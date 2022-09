GIACINTI, Felici per la qualificazione. Dedico gol...

Ai microfoni della Rai l'ex attaccante viola e attuale attaccante della Roma e dell'Italia Femminile, Valentina Giacinti, ha parlato così della vittoria sulla Romania che ha regalato la seconda qualificazione a un Mondiale di fila, cosa mai accaduta prima nella storia delle azzurre. Ecco le sue parole:

“Siamo contentissime perché dopo un Europeo che è andato male, di cui prendiamo le responsabilità, e che ha prodotto una grande delusione per noi e per tutto il lavoro fatto, questa qualificazione rappresenta uno step importante per tutto il movimento e tutte noi. Le lacrime sono per i tanti sacrifici fatti da noi e dallo staff, vogliamo ripagare tutto il paese per averci sempre seguito e sostenuto. Ci sono tante persone che ci guardano e tifano, siamo molto legate a loro e ce li portiamo dietro. A chi dedico il gol? A mio fratello"