GERMANIA-OLANDA, Gosens parte dalla panchina

La gara clou di questo lunedì di impegni internazionali è senza dubbio Germania-Olanda. Per la seconda sfida di Nations League Nagelsmann schiera tutti i suoi assi e fa partire dalla panchina Robin Gosens, tornato in Nazionale ed entrato a partita in corso in occasione della vittoria contro la Bosnia di venerdì scorso. Per l'esterno viola si prospetta (forse) un altro subentro nella ripresa, con il Ct tedesco che sulla sinistra ha confermato il terzino dello Stoccarda Maximilian Mittelstädt. Queste le formazioni ufficiali per la gara in programma a Monaco di Baviera - Allianz Arena - alle 20.45:

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kmmich, Rudiger, Schlotterbeck, Mittelstadt; Stiller, Pavlovic; Leweling, Wirts, Gnabry; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, de Vrij, Van de Ver, Hato; Gravenberch, Reijnders, Timber; Simons, Brobbey, Gakpo. Ct: Koeman.