GERMANIA, Nagelsmann convoca Gosens in extremis

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Robin Gosens torna in Nazionale: la notizia è arrivata nella serata dalla Germania. Secondo quanto riportato da Bild, il Ct Julian Nagelsmann ha deciso di convocare l'esterno della Fiorentina a causa del forfait di David Raum, calciatore del Lipsia che è stato costretto a rinunciare alla chiamata dei tedeschi per un infortunio. Gosens, che non era stato inserito nella lista dei convocati per le prossime due gare di Nations League, rientra quindi nel gruppo Nazionale dopo un anno esatto (l'ultima convocazione nell'ottobre 2023) e sarà a disposizione per le partite contro Bosnia (venerdì 11 ottobre) e Olanda (lunedì 14).