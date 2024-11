GERMANIA-BOSNIA E., Gosens in panchina: le formazioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 20.45 va in scena la gara di Nations League tra Germania e Bosnia Erzegovina, con i tedeschi già sicuri dei quarti. Il terzino viola Robin Gosens non parte tra i titolari scelti da Nagelsmann, ma si siede in panchina. Ecco infatti le formazioni iniziali della sfida:

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann, Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Gross; Wirtz, Havertz, Musiala; Kleindienst. A disp. Brandt, Fuhrich, Gnabry, Gosens, Henrichs, Koch, Nmecha, Nubel, Ortega, Sane. All. Nagelsmann

BOSNIA ERZEGOVINA (4-4-3): Vasilj, Muharemovic, Bicakcic, Barisic, Omerovic; Burnic, Sunjic, Gigovic; Tahirovic, Demoriìovic, Kulenovic. All. Barbarez