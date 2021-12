GENTILE, Momenti speciali a Benevento. Italiano...

Il terzino della Fiorentina Primavera, Davide Gentile, ha parlato ad Ottopagine.it della sfida di Coppa tra Fiorentina e Benevento, squadra dalla quale è approdato a Firenze nell'affare Dabo. Ecco alcune battute rilasciate dal giocatore viola:

"In giallorosso ho vissuto momenti speciali, partendo dall'under 15 fino ad arrivare in prima squadra. Sarà bello rivedere anche il direttore Foggia. Lo saluterò con affetto. Sono cresciuto con lui, nella sua scuola calcio prima di approdare al Benevento. Sarà emozionante incontrarlo di nuovo. La differenza tra le due squadre? A Benevento hai più tempo di crescere, mentre qui devi subito integrarti e stare sul pezzo. Cercano sin da subito di proiettarti verso una carriera importante in serie A".

Rapporto con Aquilani "Il rapporto è più che positivo. È stato anche lui a volermi fortemente in maglia viola. È un tecnico preparato, stiamo facendo bene. Siamo riusciti a ottenere la Coppa Italia e la Supercoppa, mentre in campionato siamo in zona play off. Ho trovato una grande realtà".

Impressioni su Italiano: "C'è stato un grande cambiamento da quando è arrivato a Firenze. Ha delle idee innovative, lavora molto con i giovani e ci fa sentire parte della prima squadra. Ci ha subito trasferito le sue idee nel migliore dei modi. Spero che possa centrare l'Europa, questa piazza lo meriterebbe”.

Cammino in nazionale: "Sono sempre convocato nell'under 19, sono delle esperienze bellissime. Peccato per la scorsa stagione: a causa del Covid non ho avuto modo di vestire molto la maglia azzurra dell'under 18. E' un contesto di grande spessore, dove si può solo migliorare".