GENTA, Amrabat? É bravo, ma leggo valutazioni eccessive

Carlo Genta, giornalista di Radio24, è intervenuto su CalcioNapoli24 TV: “Il nome del Mondiale che può risultare trappolone sul mercato? Mi viene in mente Whiteside, nord-irlandese che giocò al Mondiale del 1982 a 17 anni e tutti pensavano fosse un fenomeno, oppure James Rodriguez iper valutato nel 2014 pur essendo un buon giocatore. Ounahi del Marocco mi è piaciuto, Julian Alvarez è un super giocatore così come Enzo Fernandez. Amrabat noi lo conosciamo in Serie A, è un bravo giocatore ma non fuoriclasse: se però leggo valutazioni oltre i 30 milioni di euro, andiamo troppo alti. Onestamente i giocatori vanno valutati: Casemiro sappiamo quanto vale e discutiamo su certe cifre, Amrabat ha fatto un ottimo Mondiale ma a 100 milioni di euro andrebbe portato in braccio".