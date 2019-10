GENOA, Preziosi contatta Thiago Motta: le ultime

Il Genoa non ha ancora deciso a chi affidare la panchina per il dopo Andreazzoli, a cui al momento non è stato comunicato l’esonero. Dopo i contatti e un’intesa di massima con Guidolin e dopo aver incontrato Carrera (che a primo impatto non avrebbe convinto particolarmente), Preziosi ripensa a Thiago Motta coadiuvato da Chiappino. Previsto un ulteriore contatto con l’ex centrocampista in giornata dopo i contatti frequenti dei giorni scorsi. Thiago Motta nei pensieri di Preziosi per il dopo Andreazzoli, seguiranno aggiornamenti... Intanto traballa anche la posizione di Stefano Capozucca. Al vaglio del presidente del Grifone i profili di Francesco Marroccu e Massimiliano Mirabelli, ma non è una decisione che verrà presa nell’immediato.