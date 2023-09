GENOA, Pareggia contro il Napoli 2-2. Raggiunta la Viola

Il Genoa pareggia a Marassi contro i campioni d'Italia in carica: il Napoli. Il Grifone passa in vantaggio con Bani al minuto 40 e poi raddoppia con Retegui al 56esimo. Il Napoli risponde prima con Raspadori al minuto 76 e poi con Politalo all' 84esimo. Con questo pareggio il Genoa aggancia la Fiorentina a quota quattro punti, ma i rossoblù hanno una partita in pù rispetto ai viola, che domani dovranno ospitare l'Atalanta.