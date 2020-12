GENOA-JUVENTUS, Le ufficiali: ok Chiesa e Dybala

Reduce dall’impresa di Barcellona, la Juventus si tuffa sul campionato e insegue la seconda vittoria consecutiva in questo campionato: sarebbe la prima volta con Pirlo in panchina. Al Ferraris i bianconeri sfideranno il Genoa, che non vince addirittura dalla prima giornata. Calcio d’inizio alle 18. Rolando Maran ripropone Rovella, giovane talento ma certezza nei big match, a centrocampo. In attacco c’è l’ex Pjaca con Scamacca. Dovrebbe trattarsi di un ritorno al 3-5-2, ma ci sarà da aspettare il concreto schieramento dei rossoblù in campo. Andrea Pirlo lascia in panchina Morata: nuova occasione dal primo minuto per Dybala con Ronaldo. Turno di riposo per Danio: in difesa gioca la coppia De Ligt-Bonucci con Cuadrado e Alex Sandro terzini. McKennie a centrocampo con Bentancur e Rabiot preferito: a sinistra c’è Chiesa, panchina per Kulusevski.

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Juventus.

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello; Sturaro, Lerager, Radovanovic, Rovella, Pellegrini; Pjaca, Scamacca. Allenatore: Rolando Maran.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.