Genoa, il Ferraris celebra l'Under 18 per la vittoria del Viareggio contro la Fiorentina

Nei giorni scorsi, la Fiorentina ha sfiorato la vittoria della sua nona Viareggio Cup. Un trofeo che allo Stadio dei Pini poteva finire nelle mani viola per la prima volta dal 1992, ma l'ultimo atto dell'edizione 2025 ha visto l'Under 18 di Marco Capparella uscire sconfitta contro i pari età del Genoa, vittoriosi della Coppa Carnevale. Motivo per cui stasera, prima di Genoa-Udinese di Serie A, la formazione degli Under 18 rossoblu è stata celebrata dal Ferraris dopo un lungo giro di campo. I Grifoncini - riporta TMW - sono entrati poco fa sul terreno di gioco con il prestigioso trofeo giovanile vinto lo scorso lunedì e sono stati acclamati dal pubblico di casa poco prima del fischio d'inizio del match contro l'Udinese, quando si sono diretti sotto la Gradinata Nord per la foto di rito e poi hanno mostrato la coppa al pubblico.

Mentre ai microfoni di Dazn, sempre prima della gara di stasera, il ds del Genoa Marco Ottolini ha elogiato così la propria Under 18: "Siamo stati a vedere la finale, abbiamo tanti ragazzi di talento. Per ognuno dobbiamo studiare il percorso migliore, sperando che sia direttamente nella prima squadra del Genoa nei prossimi anni".