GENOA, Gudmundsson fuori dalla lista dei convocati

Arrivano i convocati del Genoa e arrivano conferme sul forfait di Albert Gudmundsson. Ufficiosamente out per problemi fisici, non è difficile pensare che dietro l'esclusione dell'islandese dalla lista dei giocatori a disposizione di Gilardino per la sfida di stasera di Coppa Italia (32esimi di finale contro la Reggiana) ci siano le voci sempre più insistenti di un suo trasferimento alla Fiorentina. Ecco l'elenco dei convocati del Grifone:

Portieri: Gollini, Leali, Sommariva.

Difensori: Ahanor, Bani, De Winter, Martin, Pittino, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Masini, Papadopoulos, Thorsby.

Attaccanti: Accornero, Ekhator, Fini, Vitinha.