GAZZETTA, Roma pronta a regalare Belotti: il punto

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo sei mesi incolore a Firenze, Andrea Belotti torna a Roma, ma per poco. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centravanti di proprietà dei giallorossi, in prestito da gennaio alla Fiorentina: dopo la fine del prestito l'attaccante rientra alla bas base, dove ha un altro anno di contratto a 2,8 milioni netti più bonus. Proprio per l'ingaggio pesante e lo scarso rendimento dell'ex Torino, la Roma proverà a 'liberarsi' in qualsiasi modo del Gallo.

Lo stipendio alto però può essere un ostacolo visto che adesso Belotti fa gola solo a qualche squadra di medio-bassa Serie A. Per questo si vaglia la possibilità di un'esperienza all'estero. In caso invece dovesse esserci una neopromossa (sarebbe interessato il Como), la Roma dovrebbe pagare parte dello stipendio per rendere l'eventuale operazione sostenibile.