GAZZETTA, Da oggi in vigore quattro nuove regole

Come comunicato dal profilo Instagram de La Gazzetta dello Sport, entrano a partire da oggi in vigore quattro nuove regole destinate a cambiare il calcio. Riguardano il rinvio dal fondo del portiere, che adesso potrà essere passato al difensore anche in area con l'attaccante che potrà entrare in area non appena l’avversario tocca la sfera, la barriera, con i giocatori della squadra che calcia che non potranno più mettersi in barriera per disturbare gli avversari, ma dovranno tenersi ad un metro, il calcio di rigore, durante il quale il portiere potrà spostare oltre la linea di porta un piede, e infine il fallo di mano, che sarà sanzionato se il braccio sarà all’altezza o sopra la linea delle spalle, e se sarà più largo del corpo, in posizione innaturale, Ecco le novità spiegate con le immagini: