GAUTIERI, Con un trofeo Italiano andrebbe riconfermato

FirenzeViola.it

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto mister Carmine Gautieri.

Serve un trofeo ad Italiano per provare a chiudere in bellezza?

“La Fiorentina arriva in fondo da tanti anni. Penso sia arrivato il momento di alzare un trofeo, perché lo meriterebbe, pur non essendo stata così continua in campionato. Con la Coppa, sicuramente Italiano andrebbe riconfermato”.