GASPERINI, Stasera Napoli con la testa al Chelsea

L'ex tecnico di Inter e Genoa, Giampiero Gasperini, è intervenuto quest'oggi sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando le seguenti dichiarazioni:

"Mantenere la concentrazione stasera contro la Fiorentina? E' evidente che per il Napoli la partita importante sia quella contro il Chelsea di martedì, quindi sarà difficile questa sera non pensarci. Obiettivo non facile, ma il Napoli può passare il turno, credo che ne abbia tutte le capacità, non sarà facile ma i blues mi sembrano un avversario alla portata degli azzurri. [...] Il Chelsea resta una squadra forte, però sicuramente non è la stessa di anni fa, Villas-Boas ha avuto una carriera folgorante".

"Sono stato ad un passo dal Napoli a maggio. Per me sarebbe stata un'opportunità importante. Essere scelti per continuare un progetto già avviato per giocare con uno schema che già conosco mi ha fatto piacere. Però devo anche dire che ormai la difesa a tre non è più sconosciuta, la usano spesso anche altre squadre vincenti, ad esempio la Fiorentina, l'Udinese, la Juventus e qualche volta anche il Barcellona di Guardiola".

"Milan e Juventus si giocheranno fino in fondo lo scudetto. Questa è una fase difficile del campionato, fase equilibrata ed il tricolore si deciderà punto a punto ad aprile".

"A Napoli per dopo Mazzarri? Non mi propongo mai, la mia intenzione è sempre quella di lavorare al meglio per cercare di improntare un progetto serio. Ho sempre fatto bene per anni e poi c'è stato questo momento sfortunato in questa mia parentesi all'Inter".