GANDINI, Con la Viola contatti informali. In futuro...

Umberto Gandini, ex dirigente fra le altre di Milan e Roma, ha parlato a Radio Anch'io lo Sport su Radio Rai dell'interesse mostrato qualche mese fa dalla Fiorentina: "Con Pallotta non ho avuto un rapporto burrascoso, c'era soddisfazione ma le strade possono cambiare. Io non ho avuto il piacere di parlare con Commisso e Barone, ci sono stati contatti con intermediari ma non c'è stato un confronto diretto. È legittimo, la società secondo me ha fatto un'operazione intelligente con Pradè ma se in futuro avranno necessità io sarò a disposizione per un confronto".