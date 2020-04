GAMBERINI, Che rimpianto aver perso coi Rangers

L'ex difensore e capitano della Fiorentina, Alessandro Gamberini, ha parlato così della sua avventura in viola: “Alla Fiorentina ho vissuto esperienze bellissime. La partita contro il Bayern Monaco non la giocai in quanto infortunato, sul campo meritavamo il passaggio e sarebbe stato fantastico superare il turno. Non eravamo abbastanza competitivi per poter arrivare in finale. In Coppa Uefa fu diverso, eravamo i più in forma tra tutte le squadre della competizione. Fu brutto perdere contro i Rangers, erano meno forti di noi. In passato ho avuto tante offerte ma non ho nessun rimpianto. Mi volevano il Chelsea di Mourinho e l’Inter, se mi fossi opposto al rinnovo mi sarei accasato in una di queste squadre".