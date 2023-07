GALLOPPA, Lavoravo per questa promozione. Il VP...

FirenzeViola.it

© foto di Simone Lorini

Il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato così ai canali ufficiali del club viola:



Prime sensazioni dopo la sua promozione in Primavera?

"Ottime sensazioni, poi ho la fortuna di entrare in questo posto che è incredibile, sono emozionato ed è ciò per cui stavo lavorando".

Cosa si porta del lavoro fatto in U17 in Primavera?

"Tantissimi ragazzi me li ritroverò in Primavera quindi sono contento di poter continuare anche con loro questo percorso. L'approccio credo che sarà più o meno simile, cambierà qualche dinamica, le pressioni soprattutto. Mi porterò tanto di cosa ho fatto in questi anni tra cui anche la mentalità che credo non sia così distante da chi c'era prima, poichè condividiamo molte cose".

"Io cerco di portargli la mia esperienza, l'esempio. Devono sentire che questo è l'ultimo passaggio prima di fare il salto tra i grandi e che manca poco, quindi se lavorano bene e la vivono nella maniera giusta avranno tutte le motivazioni per cercare di andare oltre".

Emozionato per la prima partita di sabato contro i grandi?

"Sarà bello anche per i ragazzi entrare qui e giocare subito con la prima squadra, in un contesto meraviglioso. Sarà una cosa in famiglia, quindi quest'anno anche con questa possibilità di stare tutti insieme il Viola Park sarà di grande aiuto".

In cosa il Viola Park sarà d'aiuto per il suo lavoro e la crescita dei suoi ragazzi?

"E' una struttura fantastica e ci aiuterà sotto tanti aspetti, dai campi, agli uffici a tutto quello che avremo a disposizione. La vicinanza ci aiuta tantissimo, anche nel confronto. Dev'essere uno stimolo per tutti".

Se avesse avuto un centro così nella sua carriera da calciatore?

"Sarebbe stato uno stimolo, è tutto così bello, anche se ai tempi sono stato a Trigoria che è un altro bellissimo centro sportivo. Questo è qualcosa di meraviglioso, la città se lo merita, complimenti alla società".