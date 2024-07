GALLIANI, Colpani non è in dirittura d'uscita, poi...

FirenzeViola.it

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato a Sportitalia a pochi minuti dall'amichevole contro il Palermo ed è tornato a parlare dell'affare Colpani e della possibile partenza dalla Lombardia del classe '99, liquidando il tutto con una battuta nonostante sia assente anche dall'amichevole odierna: "Colpani non è in dirittura d'uscita, poi nel mercato nel giro di cinque minuti cambia tutto, ma al momento non c'è nessuna trattativa molto avviata".