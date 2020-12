GALLI, Viola, prendi Alario. Vlahovic non prima punta

Giovanni Galli, ex-Fiorentina e opinionista sportivo, ha parlato del mercato di gennaio e di cosa aspettarsi dai viola, sopratutto :"Vlahovic è un patrimonio della società e credo che avrà un futuro importante. Non è però un attaccante da area di rigore, fa fatica a giocare spalle alla porta, è un attaccante stile Immobile, che attacca la profondità. Ricordatevi il gol all’Inter dell’anno scorso: quello è Vlahovic. Secondo il mio punto di vista avrebbe bisogno di avere una punta di riferimento. Consiglierei Lucas Alario del Bayer Leverkusen: è un attaccante di 28 anni che potrebbe fare al caso nostro, è nazionale argentino e forte fisicamente, un centravanti alla Giroud. In generale la società deve fare scelte in base a come si vuole giocare. Le squadre si fanno con un progetto unico tra dirigenza e allenatore, qui sembra mancare una programmazione. I giocatori devono dipendere dal sistema di gioco su cui è stata costruita una rosa, non deve essere viceversa. Perchè se si prende Callejon si sa che non può giocare in un 3-5-2".