GALLI, Per Kayode situazione non semplice. Difesa a tre...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex viola, Giovanni Galli, è intervenuto a RTV38 spendendo qualche parola sulla difesa viola, dopo il comunicato ufficiale sull'infortunio di Dodò. Queste le sue parole: "Per Kayode non sarà una situazione semplice da gestire. Italiano lo ha premiato a Genova mandandolo in campo dal primo minuto, e lui ha risposto in modo eccezionale. Per me potrebbe giocare anche quattro partite in dieci giorni. Per quanto riguarda la difesa a tre, secondo me mancano numericamente i centrali e potrebbe essere complicato adattare Martinez Quarta a destra".