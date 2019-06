GALLI, Non venduti accordi su Chiesa. Il ritardo...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato dell'impatto di Rocco Commisso a Firenze: "E' un tornado. E tutti volevano essere presenti a questo momento di cambiamento ma lui a Firenze conosce poche persone. La prima stagione deve essere di apprendimento e di assestamento, pertanto non credo sia in ritardo. Non c'è la pressione di uno scudetto da ottenere perciò per poter capire un po’ tutti i meccanismi è ampiamente nei tempi. Il rinnovo di Chiesa? Non ce n'è necessità perché ha tre anni di contratto ed ha la maglia viola addosso e questo basta. E se fossero stati fatti degli accordi da parte di chi c’era prima di Commisso, non è che li ha venduti insieme alle quote societarie. Perciò per me non c’è tanta fretta di fare le cose”.