GALBIATI, Biraghi in panchina? C'è stato anche Antognoni

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

L'ex viola Roberto Galbiati ha parlato della difesa viola: "Secondo me la difesa da schierare contro la Lazio è formata da Quarta, Pongracic e Ranieri. E' giusto continuare a giocare a tre perché Palladino ha costruito la squadra per questo modulo. E sugli esterni deve giocare Gosens mentre Biraghi starà in panchina. E' il capitano è vero ma è arrivato uno più forte di lui e se in panchina c'è stato Antognoni in passato, può starci anche lui anche perché fuori rosa rischia di fare brutte figure. Palladino ora deve battezzare una difesa titolare e giocare con quella per permettere a tutti di abituarsi".