G.SPORT., Squalifiche per 4 tecnici. Caso Osimhen...

Il Giudice Sportivo della Lega di Serie A relativamente alle gare di ieri non ha squalificato alcun giocatore ma addirittura quattro allenatori mentre relativamente ai club non ha adottato nessuna multa per i petardi o altro materiale pirotecnico tirato, compresa la Fiorentina. Ecco come si è espresso sui turni di squalifica da attribuire ai quattro allenatori espulsi nel weekend: si tratta di Jose Mourinho, Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, allontanati dal campo dall'arbitro per eccessive proteste. I quattro allenatori non saranno in panchina nel turno infrasettimanale: una giornata di squalifica per tutti loro, con anche due ammende (da 5000 euro) a Atalanta e Napoli. Infine ha disposto un supplemento di indagine sul caso Osimhen (cori di matrice razzista) nella gara Roma-Napoli, viste anche le misure subito prese dalla Roma, alla quale ha comunque inflitto una multa di 10mila euro per cori insultanti di matrice territoriale. Si legge appunto la richiesta di "un supplemento di accertamento istruttorio che specifichi nel dettaglio la durata e la dimensione del coro stesso, confermando che il coro non si è ripetuto successivamente agli annunci effettuati, nonché in ordine alla collaborazione della Società Roma per l’individuazione dei responsabili, acquisiti se del caso elementi dai responsabili dell’Ordine pubblico".