G. FERRI, Viola mi piacciono tantissimo. Italiano...

Giacomo Ferri, ex allenatore e calciatore del Torino, è intervenuto per presentare la sfida di stasera tra i granata e la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Juric è sempre stato uno che dice quello che pensa, ma il punto è che avrà chiesto giocatori che poi non sono arrivati. Non è facile fare mercato e quello che conta è il campo: il Torino contro l'Atalanta ha giocato un'ottima partita. Fiorentina? Mi piace tantissimo la squadra viola, i dirigenti la stanno costruendo bene. Non sarà facile per i granata. Italiano? E' in un ambiente nuovo ed ha bisogno di tempo, ma mi piace. Benassi? Sono da sempre un suo ammiratore. Può fare tanti ruoli e lo ritengo un grande giocatore".