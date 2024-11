FUSI, Sorprese Viola e Lazio, ma vediamo se reggeranno

FirenzeViola.it

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Luca Fusi, ex Torino, Napoli e Juventus, durante Maracanà sulle frequenze di TMW Radio si è espresso così in merito al nostro campionato: "In questo momento la vedo dietro all'Inter e al potenziale del Napoli. Sta costruendo qualcosa di nuovo, un progetto diverso dal passato. Bisogna dare del tempo e per questo non li vedo ancora competitivi al 100% con le big italiane. Inter e Napoli le vedo più forti, poi ci sono le sorprese Lazio e Fiorentina ma vedremo se reggeranno fino alla fine".