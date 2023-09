FRO-FIO, Le statistiche e i precedenti del match di oggi

Fonte: tmw

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Sorprendente avvio di campionato per il Frosinone che, pur essendo una neo promossa in A, ha messo già in cascina otto punti in classifica in cinque gare. Persa la prima, la formazione allenata da Di Francesco ha messo assieme quattro risultati utili di fila (2 vinte e 2 pareggiate). Anche la Fiorentina ha perso una sola gara dall'inizio del campionato ma, rispetto ai ciociari può vantare una vittoria e due punti in più. In trasferta una vinta e una persa per la squadra di Italiano. E' la terza volta che i toscani si recano in trasferta a Frosinone. Nelle prime due volte ci sono stati due pareggi (Frosinone-Fiorentina 0-0 nel 2015/16 e Frosinone-Fiorentina 1-1 nel 2018/19). Proseguirà questa tradizione all'insegna della divisione della posta?

Due squadre con una grande varietà di marcatori: prima di questa giornata i gialloblu erano al terzo posto in questa classifica con sei realizzatori diversi. I viola avevano fatto meglio assestandosi al secondo posto (dietro Roma e Atalanta) con sette. Fiorentina particolarmente prolifica nei primi tempi, dove prima dello svolgimento della sesta giornata era la squadra che aveva fatto più gol nella prima frazione di gioco con otto centri.

TUTTI I PRECEDENTI A FROSINONE (SERIE A)

2 incontri disputati

0 vittorie Frosinone

2 pareggi

0 vittorie Fiorentina

1 gol fatto Frosinone

1 gol fatto Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A FROSINONE

2015/2016 Serie A Frosinone vs Fiorentina 0-0, 30° giornata

L'ULTIMA SFIDA A FROSINONE

2018/2019 Serie A Frosinone vs Fiorentina 1-1, 12° giornata