FREY, Si "dà" al vino: entra in Wine of the Champions

Sebastien Frey è diventato un imprenditore. L'ex portiere viola ha annunciato sul proprio profilo Instagram di essere entrato a far parte della squadra "Wine of the Champions" del ds pugliese Fabio Cordella. Il francese ha scelto, così, di seguire le orme di altri ex calciatori che in passato si erano dati al settore vinicolo, come Ronaldinho, Buffon e Sneijder. "Buon primo maggio a tutti … colgo l’occasione per annunciarvi che il 10 vi presenteremo ufficialmente il vino Fabio Cordella edizione speciale Seba Frey … e un grazie speciale a Muse Watches il pezzo unico fatto per me", ha scritto Frey.

Di seguito il post originale da lui pubblicato: