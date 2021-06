FREY, Non capisco incertezza su Dragowski. Gattuso....

Sebastien Frey, ex portiere e cuore viola quest'oggi ha parlato nuovamente di Fiorentina. Tra i tanti temi toccati anche quello legato al portiere ed al nuovo allenatore della Fiorentina, Gennaro Gattuso:"Dragowski via perché non è bravo coi piedi? Un portiere deve essere bravo in porta, se poi è anche bravo coi piedi meglio. Ma rimettiamo il ruolo del portiere al centro; questo dibattito su Dragowski non lo capisco: con una squadra in difficoltà tante volte ha risolto situazioni difficili per la Fiorentina. La Fiorentina ce l'ha già un portiere che sa parare, il resto viene dopo. Gattuso? Può trasmettere mentalità e amore per la maglia alla squadra, da giocatore era un trascinatore.