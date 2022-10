FREY, Battibecco social con Materazzi e Zamorano

Il post di Sebastien Frey che su Instagram condannava le scelte arbitrali di Fiorentina-Inter ha creato scalpore tra i tifosi della squadra nerazzurra. L'ex portiere ha scritto: "Inizio questo post facendo i complimenti ad entrambe le squadre per lo spettacolo di ieri sera, spettacolo purtroppo macchiato nuovamente da episodi “ spiacevoli “… se l’Inter ha vinto è perché ci ha creduto fino in fondo ma.…. Sono sempre stato un PRO VAR perché ritengo che possa facilitare e aiutare tutti…. Usato così (o non usato) forse devo rivedere il mio modo di pensare (purtroppo)".

Pronta la risposta di Zamorano: "Seba vai a piangere in chiesa" e quella di Materazzi, poi rimossa: "Non dire cagate Seba". Conclude il tutto un altro commento dell'ex difensore centrale: "Se siete permalosi non commento più, una volta ritenevo il popolo viola simpatico e ironico… evidentemente mi ero fatto un’idea sbagliata… quindi forza VIOLA!!!".