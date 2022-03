FRANCHI, Sett.ospiti con l'Hellas già tutto esaurito

La vendita dei biglietti del settore ospiti per la partita tra Fiorentina ed Hellas Verona, in programma domenica 6 marzo allo stadio Franchi, è già terminata per il rapido esaurimento dei 907 posti disponibili. Come spiega Veronasera.it, non dovrebbe essere previsto alcun ampliamento in altre aree da parte della società viola. I supporters gialloblù interessati, tuttavia, possono comunque acquistare i tagliandi in tutti gli altri settori dell'impianto, non essendoci limitazioni per il buon rapporto che lega le due tifoserie.