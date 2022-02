FRANCHI, Convenzione di un anno. Ma entro il 31/3...

Emergono ulteriori dettagli dal rinnovo della convenzione per lo stadio Franchi siglato oggi da Comune di Firenze e Fiorentina: come spiega la versione web de La Repubblica-Firenze, l'accordo nuovo sarà valido fino al 30 giugno 2023 ma poi ancora rinnovabile in funzione dei lavori del Franchi ed entro il 31 marzo 2022 Comune e Fiorentina istituiranno insieme uno specifico 'tavolo di confronto tecnico' per studiare - in base alle caratteristiche del progetto di fattibilità tecnica ed economica prescelto in esito al concorso di progettazione - gli eventuali accorgimenti tecnici e organizzativi tesi a far sì che i lavori di restyling del Franchi, il cui avvio è attualmente previsto entro il 31 dicembre 2023, possano procedere consentendo l'utilizzo parziale da parte della Fiorentina delle relative strutture". "Questo per rendere possibile - in tutto o in parte - lo svolgimento della stagione sportiva 2023-2024 ed, eventualmente, l'accesso del pubblico almeno a parte della struttura".