FOTO, Viola già in campo: c'è subito Nastasic

Allenamento di scarico per la Fiorentina che oggi pomeriggio è tornata subito in campo per preparare la sfida di sabato sera contro il Torino, secondo turno di campionato. Presente in gruppo fin da subito anche il nuovo arrivato Matija Nastasic mentre in panchina sta seguendo da vicino la seduta il presidente Rocco Commisso. Ecco i video pubblicati sui propri social dal club viola: