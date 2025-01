FirenzeViola.it

La Fiorentina prepara la partita con la Lazio lavorando sotto la pioggia con intensità, come dimostrano le foto pubblicate dalla società sui propri social. E si rivede al lavoro anche Danilo Cataldi, in questi giorni rimasto a riposo. Il centrocampista stringe i denti per giocare la partita dell'ex e di sicuro sarà monitorato giorno per giorno.