FOTO, Viola a Milano in treno: c'è anche Aquilani

La Fiorentina è partita in questi minuti in direzione di Milano: i viola, dalla stazione di Santa Maria Novella di Firenze, hanno preso il treno che tra circa due ore li farà arrivare nel capoluogo lombardo. Per Pezzella e compagni (coi quali è salito anche il neo tecnico della Primavera Alberto Aquilani, ancora facente parte dello staff di Beppe Iachini) questa sera ritiro e domani mattina risveglio muscolare. Ecco le foto della squadra in partenza dalla stazione con il Frecciarossa: