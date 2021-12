FOTO, Torreira esalta Gonzalez: "Sempre insieme!"

C'è tanta voglia di riprendere il prima possibile a lavorare in casa Fiorentina: dopo le vacanze natalizie infatti il gruppo viola sarà già al lavoro per preparare la sfida del 6 gennaio contro l'Udinese ma c'è chi - come Torreira, che avrà qualche ora in più di libertà - non sta più nella pelle. A testimoniarlo è una storia pubblicata su Instagram che lo ritrae assieme a Gonzalez nel corso di un'esultanza dopo un gol dell'argentino: "Sempre insieme frate", il commento in italiano dell'ex Arsenal. Ecco la foto dei due giocatori, pronti a far esaltare ancora il popolo viola a partire dal match dell'Epifania: