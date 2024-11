FOTO, Tanti post di gioia su Instagram dopo la vittoria

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Al fischio finale di Fiorentina-Hellas Verona l'euforia del secondo posto in classifica si sposta sui social. "Forti emozioni al Franchi, questa vittoria è per tutti voi", scrive Andrea Colpani, mentre Edoardo Bove fa il gioco di parole "Si v(i)ola". Gosens giura amore eterno scrivendo "I love this team" postando una foto abbracciato a De Gea e il portierone spagnolo scrive "Un club contagioso". Infine Moise Kean, autore della tripletta, ha commentato: "Loro non pensano che l'avrei fatto, ma ce l'ho fatta"