FOTO, Ribéry a Monaco per festa a Hoeness

Serata di festa a Monaco di Baviera, dove tante stelle del Bayern Monaco del presente e del passato si sono riunite per salutare Uli Hoeness, che ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di presidente dopo 40 anni ai vertici della società bavarese. Presente il viola Franck Ribery, volato da Firenze per salutare il suo ex presidente, elogiato da Karl-Heinz Rummenigge: "Voglio ringraziare Ribery, che è venuto da Firenze per rendere omaggio al presidente".