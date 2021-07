FOTO, Pezzella celebrato dal River per Copa America

In Argentina è ancora grande la gioia per la vittoria della Copa America contro il Brasile due settimane fa. Il capitano della Fiorentina e colonna della difesa albiceleste German Pezzella è stato premiato dal suo ex club, il River Plate, proprio per essersi laureato campione. Lo ha mostrato lo stesso giocatore su Instagram, dove ha pubblicato una foto con la moglie Agustina e con la targhetta regalatagli dal River.