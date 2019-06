FOTO, Pepito si gode la cucina di Firenze a NY

Nemmeno Pepito Rossi, direttamente da New York, è riuscito a resistere al fascino della cucina fiorentina. In particolare, l'ex attaccante viola, ancora alla ricerca di una squadra, ha fatto visita al corner de "L'antico vinaio" (nota panineria la cui sede principale si trova in piano centro a Firenze) che ha da poco aperto nella Grande Mela. Grande accoglienza per il numero 22, che dopo aver ordinato l'immancabile schiacciata farcita, ha poi posato per qualche foto assieme alla maglia della Fiorentina presente nel negozio in America. Ecco la foto postata dalla pagina Facebook del locale.