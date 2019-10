FOTO, Notte di Halloween anche per alcuni viola

Notte di Halloween anche per alcuni componenti della Fiorentina. Come mostrato su Instagram dall'attaccante dei viola Kevin Prince Boateng, il ghanese assieme alla moglie Melissa Satta e al figlio (travestito per l'occasione) ha scelto di fare una passeggiata per le vie del centro di Firenze in compagnia del tecnico degli Under 18 Alberto Aquilani, della consorte Michela Quattrociocche e dei due figli. Ecco la foto pubblicata sui social del numero 10: