FOTO, Mutu: "Impressionato dal Viola Park, da grande club"

Adrian Mutu come detto oggi ha visitato per la prima volta il Viola Park e in questi minuti ha postato la foto con il ds Pradè: "Oggi sono stato ospite del direttore Daniele Prade al Viola Park - ha scritto su Instagram - Sono rimasto molto impressionato dalle condizioni di allenamento e di recupero ma in generale da tutta la base sportiva, veramente bella, da grande squadra. Complimenti alla dirigenza, al Presidente Rocco Commisso e i suoi collaboratori ! Forza Viola".