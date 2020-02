FOTO, Montiel: "Darò tutto per il Vitoria, grazie!"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, COMMISSO RIENTRERÀ A FIRENZE DOPO LA GARA Rocco Commisso è a Milano dove segue le operazioni di mercato e dove seguirà la partita di Coppa Italia a San Siro (dopo aver visto in tv la vittoria della Primavera). Ma il presidente viola, come raccolto da Firenzeviola.it, non resterà a Milano... Rocco Commisso è a Milano dove segue le operazioni di mercato e dove seguirà la partita di Coppa Italia a San Siro (dopo aver visto in tv la vittoria della Primavera). Ma il presidente viola, come raccolto da Firenzeviola.it, non resterà a Milano... NOTIZIE DI FV MAXI, HA GIÀ LASCIATO FIRENZE: ANDRÀ AL JUAREZ Maxi Olivera lascia di nuovo la Fiorentina. Il laterale uruguaiano - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - ha già lasciato Firenze ed è pronto a trasferirsi presso i messicani del Juarez, che nelle ultimissime ore hanno raggiunto un... Maxi Olivera lascia di nuovo la Fiorentina. Il laterale uruguaiano - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - ha già lasciato Firenze ed è pronto a trasferirsi presso i messicani del Juarez, che nelle ultimissime ore hanno raggiunto un... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 1 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi