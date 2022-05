FOTO, M. Quarta a Torreira: "Oggi l'ultimo pranzo"

Ultimo pranzo della stagione insieme, prima del rompete le righe (e di un futuro, per alcuni, tutto da scrivere). La Fiorentina al termine della rifinitura di oggi in vista della Juventus si è come sempre ritrovata in sala mensa per mangiare ed è stato il momento per qualche giocatore per i classici scatti social. In particolare Martinez Quarta ha postato una foto che ritrae l'amico Lucas Torreira a tavola con la scritta: "L'ultimo pranzo della stagione", immagine che poi il regista ha ripostato sul suo profilo. Ecco l'immagine: