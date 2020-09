FOTO, Kouame è carico per l'inizio del campionato

Christian Kouame è pronto per l'inizio del campionato. Questo è quello che si evince dalle prime amichevoli disputate dalla Fiorentina con l'attaccante viola che anche ieri contro la Reggiana è riuscito ad andare a segno per due volte nel 5-1 finale: "Il modo migliore per prepararsi al campionato". Ha commentato così la prestazione sua e dei suoi compagni l'ivoriano, carico per questa stagione.